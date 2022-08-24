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Интерфакс-АВН

Южная Корея поднимала истребители F-16 из-за российских Ту-95МС над Японским морем

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Ту-95МС
Ту-95МС.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны РФ сообщило, что российские стратегическую ракетоносцы Ту-95МС провели многочасовое патрулирование над нейтральными водами Японского моря, Южная Корея поднимала в воздух истребители.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Республики Кореи", - заявили в Минобороны России во вторник.

По данным ведомства, полет двух "стратегов" Ту-95МС над нейтральными водами Японского моря продлился около 7 часов.

"Истребительное сопровождение самолетов Ту-95МС обеспечивали экипажи Су-30СМ ВКС России", - сказали в министерстве.

Там подчеркнули, что "все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Летчики дальней авиации ВКС России регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, добавили в Минобороны РФ.

Самолеты Ту-95МС, Ту-160 - воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в глубоком тылу противника.

В ноябре 2017 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов стратегической авиации до уровня, который был при СССР. "Если сравнить достигнутые показатели со времен Советского Союза, то интенсивность полетов Дальней авиации поддерживается на таком же уровне. При этом налет на экипаж стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС в год вырос на 10%", - сказал тогда Герасимов.

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