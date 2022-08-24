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Известия.ru

Российские ракетоносцы и истребители пролетели над Японским морем

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС и истребители Су-30СМ совершили полет над Японским морем. Об этом 23 августа заявили в Минобороны РФ.


«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила около семи часов. Истребительное сопровождение самолетов Ту-95МС обеспечивали экипажи Су-30СМ ВКС России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали южнокорейские истребители F-16.

Ранее, 19 июля, два ракетоносца Ту-160 дальней авиации провели плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. В Минобороны подчеркивали, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международным правом.

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