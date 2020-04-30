Сопровождение над Балтикой: Ту-160 совершили плановый полет

Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео

Два российских бомбардировщика Ту-160 совершили плановый полет над Балтикой, который длился более восьми часов, сообщили в Минобороны РФ. На разных участках полета их сопровождали несколько европейских истребителей. Подобные случаи происходят регулярно. При этом Москва заверяет, что с ее стороны все полеты выполняются в полном соответствии с международным правом.

Несколько европейских истребителей сопроводили два российских бомбардировщика Ту-160 над Балтикой, сообщили журналистам в Минобороны России. Они опубликовали соответствующее видео. По словам военных, стратегические ракетоносцы ВКС РФ выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-18 ВВС Финляндии, F-16 ВВС Дании, F-16 Польши и Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции, уточнили в ведомстве.

По информации Минобороны, российские ракетоносцы были в полете более восьми часов.

В ведомстве подчеркнули, что самолеты дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты российских военных самолетов проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, заверили в министерстве.

Сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 (по кодификации НАТО - Blackjack) - это самый тяжелый боевой самолет в мире. Согласно информации из открытых источников, взлетная масса самолета составляет более 270 т, максимальная скорость в стратосфере - 2,2 тыс. км/ч. Бомбардировщик способен нести 12 крылатых ракет большой дальности с ядерной боевой частью. Экипаж ракетоносца состоит из четырех человек.

Ту-160 принят на вооружение в 1987 году. На самолете было установлено 46 различных мировых рекордов. Военная авиация России в настоящее время использует 18 самолетов этой серии.

Накануне норвежские истребители F-16 ВВС поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. Полет россиян продолжался более четырех часов.

В конце прошлого месяца два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС Военно-космических сил осуществили плановый полет над северо-западной частью Тихого океана и Японским морем, сообщали в Министерстве обороны.

На некоторых участках маршрута самолеты сопровождали истребители ВВС Японии.

Как уточнили в ведомстве, полет проходил над нейтральными водами, согласно Международным правилам использования воздушного пространства. Экипажи бомбардировщиков пребывали в воздухе в общей сложности более девяти часов.

До этого, 10 марта, американские самолеты-невидимки F-22 и канадские истребители CF-18 перехватили у побережья Аляски два российских самолета-разведчика Ту-142. Как передавал телеканал CNN, Ту-142 вошли в зону идентификации противовоздушной обороны Аляски, но не нарушили воздушное пространство США или Канады. В рамках учебной подготовки противолодочные самолеты России провели в небе недалеко от Аляски в общей сложности около четырех часов.

«Самолеты России приблизились на 50 морских милей (92,6 км) к побережью Аляски», - уточнили в Североамериканском командовании аэрокосмической обороны.

Американские и канадские самолеты сопровождали российские Ту-142 во время их пребывания в этой зоне. Перехват самолетов ВКС РФ происходил на фоне сохраняющейся напряженности между военными США и России. Соединенные Штаты ранее выражали обеспокоенность в связи с усилением военной активности РФ в Арктике, заключил телеканал.

В конце ноября прошлого года два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС осуществили плановый десятичасовой полет над нейтральными водами акватории Японского и Восточно-Китайского морей, сообщали в пресс-службе Министерства обороны России.

Во время полета ракетоносцев рядом с ними были истребители Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ. На отдельных этапах маршрутов их сопровождали истребители ВВС Южной Кореи и ВВС Японии.

В октябре бомбардировщики Ту-95МС совершили еще один плановый полет над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей.

Лидия Мисник