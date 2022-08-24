Глава МИД Турции заявил, что некоторые страны НАТО хотят продолжения конфликта на Украине

Мевлют Чавушоглу отметил, что некоторые страны Европы хотели сорвать продуктовую сделку по вывозу продовольствия из портов Украины

АНКАРА, 23 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, что ряд стран НАТО хочет продолжения конфликта на Украине.

"На Западе есть страны, которые хотят продолжения войны, среди них страны - члены НАТО. Я имею в виду не только США, но и страны - члены НАТО. Были и те, кто хотел саботировать зерновое соглашение. Но это были не США. США внесли вклад [в заключение продовольственной сделки], включая снятие ограничений на экспорт российских удобрений, разблокировку портов, [снятие ограничений] на банковские операции. Но были также страны Европы, которые хотели саботировать это. Мы не теряем надежды и продолжаем наши усилия", - сказал он в интервью телеканалу Haber Global.