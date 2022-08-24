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ТАСС

Глава МИД Турции заявил, что некоторые страны НАТО хотят продолжения конфликта на Украине

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Мевлют Чавушоглу отметил, что некоторые страны Европы хотели сорвать продуктовую сделку по вывозу продовольствия из портов Украины

АНКАРА, 23 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, что ряд стран НАТО хочет продолжения конфликта на Украине.

"На Западе есть страны, которые хотят продолжения войны, среди них страны - члены НАТО. Я имею в виду не только США, но и страны - члены НАТО. Были и те, кто хотел саботировать зерновое соглашение. Но это были не США. США внесли вклад [в заключение продовольственной сделки], включая снятие ограничений на экспорт российских удобрений, разблокировку портов, [снятие ограничений] на банковские операции. Но были также страны Европы, которые хотели саботировать это. Мы не теряем надежды и продолжаем наши усилия", - сказал он в интервью телеканалу Haber Global.

  

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США
Турция
Украина
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