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ЦАМТО

Расчеты зенитной ракетной системы С-300В ЗВО продолжают выполнять боевые задачи в ходе проведения СВО на Украине

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Комплекс ПВО С-300В
Комплекс ПВО С-300В.
Источник изображения: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

ЦАМТО, 23 августа. В ходе проведения специальной военной операции расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В обеспечивают защиту подразделений ВС РФ от средств воздушного нападения.

ЗРС С-300В предназначена для противовоздушной обороны войсковых группировок от ударов крылатых ракет, аэробаллистических и баллистических ракет, а также самолетов тактической и стратегической авиации, боевых вертолетов в сложной воздушной и помеховой обстановке.

Как говорится в комментарии к видеоролику, представленному на сайте Минобороны РФ, в новых позиционных районах на боевом дежурстве круглосуточно продолжают нести службу подразделения ПВО Западного военного округа.

Радиолокационная станция ЗРС С-300В осуществляет контроль воздушной обстановки в радиусе нескольких сотен километров.

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