Военные РФ на тренировке в Таджикистане отразили ночную атаку крылатых ракет условного противника

Екатеринбург. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Российские военные провели тренировку в Таджикистане с системой противовоздушной обороны С-300ПС и произвели электронные пуски ракет, отработав уничтожение крылатых ракет условного противника, выпущенных по объектам 201-й базы, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) во вторник.

"В ходе тренировки по охране воздушного пространства Центрально-Азиатского региона дежурные силы обнаружили высокоскоростные цели противника. Военнослужащие произвели захват, сопровождение и электронные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям, имитировавшим современные средства воздушного нападения", - говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Кроме того, на тренировке военнослужащие отработали нормативы по перезарядке систем С-300ПС ракетами, а подразделения охраны и обороны - аспекты отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп на боевые позиции.

В конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Минобороны РФ сообщало, что дивизион C-300ПС прикрывает объекты российской военной базы в Таджикистане и задействован в противовоздушной обороне Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.