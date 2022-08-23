Глава офиса президента Украины опроверг информацию о сокращении поставок оружия Западом

Андрей Ермак утверждает, что поставки увеличиваются

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Страны Запада наращивают поставки оружия для украинской армии, а информация об их сокращении, появившаяся ранее в СМИ, неверна. Об этом в понедельник на брифинге для журналистов заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Это [снижение темпов поставок вооружения] неправда. Мы продолжаем получать военную поддержку от наших партнеров. Она не сокращается, а, наоборот, увеличивается. Это очень чувствительная тема", - сказал он.

Ранее газета Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, который в рамках проекта Ukraine Support Tracker оценивает предоставляемую Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь, сообщила, что шесть крупнейших стран Европы в течение июля не предложили какие-либо меры военной поддержки Киеву. Это стало первым таким случаем с начала российской спецоперации. По словам руководителя проекта Кристофа Требеша, с конца апреля наблюдается тенденция к снижению объемов военной помощи Украине со стороны европейских стран. Несмотря на то, что военные действия вступили в критическую фазу, "новые инициативы по оказанию помощи иссякли", считает он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны активизировали поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые к настоящему времени миллиардами долларов.