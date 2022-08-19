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ТАСС

ПСБ рассказал на форуме "Армия-2022" о расширении социальных гарантий для работников ОПК

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Вывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Представители банка и предприятий ОПК обсудили актуальные вопросы банковского сопровождения ГОЗ, успешные практики внедрения программ финансовой грамотности для сотрудников предприятий ОПК, а также возможности социальной поддержки и обеспечения сотрудников отрасли льготным жильем

ТАСС, 18 августа. ПСБ провел три круглых стола на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", в рамках которых представители банка, в частности, рассказали о возможности расширения социальных гарантий для работников ОПК. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ПСБ.

"ПСБ провел три круглых стола для предприятий ОПК и участников гособоронзаказа на площадке форума "Армия-2022". Представители банка и предприятий ОПК обсудили актуальные вопросы банковского сопровождения ГОЗ, успешные практики внедрения программ финансовой грамотности для сотрудников предприятий ОПК, а также возможности социальной поддержки и обеспечения сотрудников отрасли льготным жильем, в том числе с помощью инструментов проектного финансирования строительства жилья, программ субсидированной ипотеки и льготного кредитования, специальных условий в рамках зарплатных проектов", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя ПСБ Константин Басманов отмечает, что привлечение и сохранение высококвалифицированных кадров является одной из актуальных задач отечественного оборонно-промышленного комплекса.

"ПСБ как опорный банк ОПК готов участвовать в формировании отраслевых программ мотивации, предлагая комплекс финансовых инструментов, позволяющих работодателям существенно расширить социальный пакет и финансовые гарантии для своих сотрудников. ОПК - одна из отраслей, где работодатели заинтересованы строить жилье для сотрудников, особенно это актуально для небольших городов, где предприятия ОПК являются градообразующими. Здесь существует высокая конкуренция за молодые и талантливые кадры, и льготное жилье может стать дополнительным стимулом для молодежи не уезжать в мегаполисы, а работать в родном городе", - цитирует его пресс-служба.

Басманов добавил, что ПСБ не только стал партнером по сопровождению гособоронзаказа для предприятий оборонного комплекса, но и взял на себя функцию инвестора жилищных проектов.

Как сообщает пресс-служба, участники круглых столов уделили особое внимание проблематике развития финансовой грамотности сотрудников предприятий ОПК и членов их семей. По мнению многих спикеров, большая часть работающих россиян готовы повышать финансовую грамотность на образовательных курсах, организованных работодателем, говорится в сообщении.

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