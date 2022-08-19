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ЦАМТО

В рамках форума "Армия-2022" обсуждены вопросы развития средств технического вооружения Железнодорожных войск

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ЦАМТО, 18 августа. В рамках научно-деловой программы форума "Армия-2022" Главным управлением начальника Железнодорожных войск проведен круглый стол на тему: "Актуальные вопросы развития и применения средств технического вооружения Железнодорожных войск".

В обсуждении актуальных вопросов приняли участие 26 предприятий промышленности, офицеры ОВУ, соединений и воинских частей, сотрудники научных организаций.

Выполнение задач Железнодорожными войсками на современном этапе требует современных и производительных образцов техники и технического имущества для выполнения земляных, путевых и мостовых работ.

Технический облик Железнодорожных войск, поиск путей эффективности применения технических средств, дальнейшее развитие технического оснащения, налаживание деловых контактов и передача передового опыта – эти вопросы легли в основу проведенной деловой программы.

По результатам работы круглого стола выработаны действенные решения, направленные на тесное взаимодействие с предприятиями промышленности и внедрение современных разработок для повышения производственных возможностей Железнодорожных войск.

Участниками круглого стола отмечена важность проведения мероприятий такого характера и намечены пути дальнейшей совместной работы в интересах Железнодорожных войск, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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