Новый комплект зенитной ракетной системы С-350 ?

Оригинал взят у коллеги altyn73 в Новый комплект С-350 ?

В видеорепортаже "Экипажи самолетов Су-25 группировки "Восток" нанесли авиационные удары по военным объектам ВСУ" на Rutube-канале газеты "Известия" можно заметить кадры с пусковыми установкам зенитной ракетной системы С-350, размещенные по периметру военного аэродрома.

Ранее в 2020-2021 гг., дивизионы ЗРС С-350 были поставлены в учебный центр ПВО [в Гатчине] и 1721-й зенитно-ракетный полк [Cочи] и о новых поставках официально не сообщалось. Можно сказать, что на кадрах техника из указанных частей, переброшенная в район поблизости от зоны проведения СВО на Украине. Но я посмею предположить, зная точное местоположение аэродрома [Гвардейское, Крым], что на кадрах новый комплект С-350, недавно поступивший в 1096-й зенитно-ракетный полк [Черноморского флота, управление в Севастополе].

Ну и стоит отметить успешное выполнение контракта по поставкам ЗРС С-400 в Индию

https://tass.ru/armiya-i-opk/15473215

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" успешно реализует контракт на поставки С-400 Индии, до конца 2023 года будут поставлены все пять полков этих систем, сообщил в понедельник журналистам генеральный директор компании Александр Михеев."С Индией контракт успешно реализуется, в ближайшее время мы поставляем второй полк, первый полк поставлен, проведено обучение более 200 специалистов. До конца 2023 года мы осуществим поставку всех пяти полков", - сказал Михеев. По его словам, это соответствует срокам контрактных обязательств.

Со стороны bmpd напомним, что первый серийный дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь" (50Р6А) производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" был передан ВКС России 22 декабря 2019 года на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, и в феврале 2020 года поступил в учебный центр зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Гатчине (Ленинградская область).

Первым строевым зенитным ракетным полком ВКС России, переворуженным на ЗРС С-350 и получившим первый комплект данной системы в 2021 году, стал 1721-й зенитный ракетный полк 51-й дивизии ПВО 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированный в Сочи (Краснодарский край). До того этот полк имел на вооружении ЗРК "Бук-М1" (полк был переформирован в 2006 году из 102-й отдельной зенитной ракетной бригады, переданной в состав ВВС и ПВО из состава Сухопутных войск).

Теперь, по мнению коллеги altyn73 , вторым строевым зенитным ракетным полком, получившим комплект ЗРС С-350, стал 1096-й зенитный ракетный полк Черноморского флота, управление и дислокация полка штатно находятся в Севастополе. Полк с 1989 года имел на вооружении ЗРК малой дальности "Оса-АКМ". Полк изначально входил в состав 126-й дивизии береговой обороны Черноморского флота, дислоцированной в Симферополе, но в 1995 году был выведен из состава дивизии (основные части которой впоследствии перешли под юрисдикцию Украины) и стал отдельным полком ПВО Черноморского флота с последующим переводом в Севастополь.

В состав ЗРС С-350 (50Р6А), использующей зенитные ракеты серии 9М96, входят 12-контейнерные самоходные пусковые установки 50П6А, многофункциональная РЛС 50Н6А, пункт боевого управления 50К6А, а также многофункциональная РЛС обнаружения 92Н6 (используемая также в ЗРС С-400).