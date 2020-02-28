Первый комплект новой зенитной ракетной системы С-350 поставлен ВКС России

Как сообщил 26 февраля 2020 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, новейшая зенитная ракетная система (ЗРС) С-350 "Витязь" принята в состав Воздушно-космических сил (ВКС). Недавно она была доставлена в учебный центр зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Ленинградской области [поселок Новый Учхоз, Гатчинский район] для обучения боевых расчетов на перспективную технику.

Самоходные пусковые установки 50П6А первого полученного ВКС России дивизионного комплекта зенитной ракетной системы С-350 "Витязь" (50Р6А), поставленного в учебный центр зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Ленинградская область (Гатчинский район), февраль 2020 года (с) Министерство обороны Российской Федерации

Помимо обучения материальной части, руководством центра проведено учение по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника. Боевой расчет ЗРС С-350 продемонстрировал свои навыки, поразил электронными пусками ракет условного противника и совершил марш в новый позиционный район.

Ранее в ходе приема системы на полигоне в Астраханской области расчеты учебного центра зенитных ракетных войск ВКС отработали задачи по предназначению, включая обнаружение и условное уничтожение реальных воздушных целей, роль которых выполняли истребители МиГ-29СМТ.

Помимо этого, специалисты ЗРВ провели начальные стрельбы комплекса.

Все задачи, выполненные в ходе приемки техники, выполнены в полном объеме.

Справочно:

ЗРС С-350 "Витязь" - это новейшая мобильная, многоканальная зенитная ракетная система средней дальности, разработанная Концерном ВКО "Алмаз-Антей" для зенитных ракетных войск ВКС. Система предназначена для защиты важнейших государственных, административных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения противника.

Система способна выполнять боевые задачи по предназначению как самостоятельно, так и в составе группировок войск ПВО-ПРО, оснащенных системами С-300, С-400, С-500 и другими современными и перспективными ЗРС.

Уникальность системы состоит в том, что благодаря различным вариантам сочетания элементов ЗРС и их высокой мобильности обеспечивается её высокая боевая эффективность и живучесть в различных условиях боевой обстановки.

Со стороны bmpd укажем, что ранее пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" сообщила, что концерн поставил Министерству обороны Российской Федерации первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь". Церемония передачи техники прошла 22 декабря 2019 года на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В состав ЗРС С-350 (50Р6А), использующей зенитные ракеты серии 9М96, входят 12-контейнерные самоходные пусковые установки 50П6А, многофункциональная РЛС 50Н6А, пункт боевого управления 50К6А, а также многофункциональная РЛС обнаружения 92Н6 (используемая также в ЗРС С-400).

Первый полученный ВКС России дивизионного комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь" (50Р6А), поставленный в учебный центр зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Ленинградская область (Гатчинский район), февраль 2020 года (с) Министерство обороны Российской Федерации

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