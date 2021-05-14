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Начаты поставки зенитной ракетной системы С-350 «Витязь» в строевые части ПВО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Как сообщило 12 мая 2021 года информационное агентство "ИНТЕРФАКС-АВН", новая зенитная ракетная система средней дальности С-350 "Витязь" поступила на вооружение Южного военного округа. Об этом сообщил в интервью газете "Военный вестник юга России" командующий войсками округа Александр Дворников.

Самоходные пусковые установки 50П6А зенитной ракетной системы С-350 "Витязь" (50Р6А) во время парада Победы в Москве 09.05.2019 (с) Михаил Воскресенский / РИА Новости

"В этом году поступил принятый на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРС С-350 "Витязь". По своим характеристикам он предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Один из зенитных ракетных полков округа уже приступил к перевооружению на этот новый образец", - сказал Дворников.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ЮВО, С-350 поступил на вооружение полка в Краснодарском крае.

"В настоящее время зенитные ракетные войска ЮВО на 90% укомплектованы образцами нового парка, а радиотехнические части - на 76%. Основу наших средств борьбы с воздушными целями составляют комплексы С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С"", - добавил Дворников.

О том, что в Крыму и других регионах юга России могут развернуть дальнобойные зенитные ракетные системы нового поколения С-500, а также новые системы ПВО средней дальности С-350, Дворников говорил в марте.

С-350 "Витязь" (концерн "Алмаз-Антей") - мобильная многоканальная ЗРС средней дальности. Предназначена для защиты государственных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна уничтожать воздушные цели на дальностях более 120 км и на высотах более 30 км. Время приведения комплекса в боевую готовность с марша не превышает 5 минут.

В январе в Минобороны РФ сообщили, что первый зенитный ракетный полк планируется перевооружить на С-350 в 2021 году. Ранее комплекс С-350 поставлялся для обучения специалистов в учебный центр в Ленинградской области.

Со стороны bmpd напомним, что первый серийный дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь" (50Р6А) производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" был передан ВКС России 22 декабря 2019 года на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, и в феврале 2020 года поступил в учебный центр зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Гатчине (Ленинградская область).

По мнению коллеги altyn73 , теперь первым строевым зенитным ракетным полком ВКС России, перевооружаемым на ЗРС С-350 и получившим первый комплект данной системы, является 1721-й зенитный ракетный полк 51-й дивизии ПВО 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного руруга, дислоцированный в Сочи (Краснодарский край) и имеющий на вооружении уже довольно старые ЗРК "Бук-М1" (полк был переформирован в 2006 году из 102-й отдельной зенитной ракетной бригады, переданной в состав ВВС и ПВО из состава Сухопутных войск).

В состав ЗРС С-350 (50Р6А), использующей зенитные ракеты серии 9М96, входят 12-контейнерные самоходные пусковые установки 50П6А, многофункциональная РЛС 50Н6А, пункт боевого управления 50К6А, а также многофункциональная РЛС обнаружения 92Н6 (используемая также в ЗРС С-400).

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бук-М1
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
С-500
Компании
Алмаз-Антей
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