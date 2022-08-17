Рособоронэкспорт и Уралвагонзавод договорились совместно продвигать за рубеж новейшую российскую бронетехнику

ЦАМТО, 16 августа. В рамках МВТФ "Армия-2022" входящие в Госкорпорацию Ростех АО "Рособоронэкспорт" и АО "Концерн "Уралвагонзавод" 16 августа подписали программу совместной деятельности по продвижению на внешний рынок продукции и услуг в 2022-2025 годах.

Программа нацелена на координацию действий обеих компаний в маркетинговой работе на внешних рынках, в области продвижения современной российской бронетанковой техники и ракетно-артиллерийского вооружения, взаимодействия с иностранными заказчиками по модернизации и обслуживанию поставленных образцов.

"За последние 5 лет Рособоронэкспорт поставил на мировой рынок более 200 танков производства Уралвагонзавода. Всего в портфеле заказов Рособоронэкспорта на сегодня объем продукции концерна составляет около 50 млрд. рублей, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – В тесном взаимодействии с крупнейшим в мире производителем российской бронетанковой техники мы рассчитываем продвигать на внешний рынок новые современные образцы, которые займут лидирующие позиции в своих сегментах. В продукции Уралвагонзавода заинтересованы наши партнеры на Ближнем Востоке, в Африке, странах Азиатско-Тихоокеанского региона и государствах постсоветского пространства".

На сегодня в планах Рособоронэкспорта вывод на рынок таких перспективных образцов, как танк Т-14 "Армата", самоходные гаубицы 2С43 "Мальва", "Мста-С" калибра 155 мм и "Коалиция-СВ" калибра 152 мм, самоходное артиллерийское орудие 2С40 "Флокс", а также 82-мм самоходный миномет "Дрок".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".