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Рособоронэкспорт и Уралвагонзавод договорились совместно продвигать за рубеж новейшую российскую бронетехнику

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Макеты продукции НПК «Уралвагонзавод» на выставке MILEX-2019 в Минске
Макеты продукции НПК «Уралвагонзавод» на выставке MILEX-2019 в Минске.
Источник изображения: © Sputnik

ЦАМТО, 16 августа. В рамках МВТФ "Армия-2022" входящие в Госкорпорацию Ростех АО "Рособоронэкспорт" и АО "Концерн "Уралвагонзавод" 16 августа подписали программу совместной деятельности по продвижению на внешний рынок продукции и услуг в 2022-2025 годах.

Программа нацелена на координацию действий обеих компаний в маркетинговой работе на внешних рынках, в области продвижения современной российской бронетанковой техники и ракетно-артиллерийского вооружения, взаимодействия с иностранными заказчиками по модернизации и обслуживанию поставленных образцов.

"За последние 5 лет Рособоронэкспорт поставил на мировой рынок более 200 танков производства Уралвагонзавода. Всего в портфеле заказов Рособоронэкспорта на сегодня объем продукции концерна составляет около 50 млрд. рублей, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – В тесном взаимодействии с крупнейшим в мире производителем российской бронетанковой техники мы рассчитываем продвигать на внешний рынок новые современные образцы, которые займут лидирующие позиции в своих сегментах. В продукции Уралвагонзавода заинтересованы наши партнеры на Ближнем Востоке, в Африке, странах Азиатско-Тихоокеанского региона и государствах постсоветского пространства".

На сегодня в планах Рособоронэкспорта вывод на рынок таких перспективных образцов, как танк Т-14 "Армата", самоходные гаубицы 2С43 "Мальва", "Мста-С" калибра 155 мм и "Коалиция-СВ" калибра 152 мм, самоходное артиллерийское орудие 2С40 "Флокс", а также 82-мм самоходный миномет "Дрок".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Армата
Компании
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РОЭ
Уралвагонзавод
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Михеев Александр
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