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Интерфакс-АВН

Шойгу заявил, что Россия не планирует применять на Украине тактическое ядерное или химическое оружие

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С.Шойгу
С.Шойгу.
Источник изображения: militarynews.ru

Кубинка (Московская область). 16 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия не планирует применять на Украине тактическое ядерное или химическое оружие, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На этом фоне в средствах массовой информации распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе специальной военной операции российского тактического ядерного оружия либо о готовности применить химическое оружие. Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью", - сказал Шойгу на международной конференции по безопасности.

"С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине для достижения поставленных целей. Главное назначение российских ядерных вооружений - это сдерживание ядерного нападения. Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления", - сказал министр.

"Абсурдными являются и утверждения о возможном применении на Украине химического оружия. Напомню, что, в отличие от США, такое оружие было полностью уничтожено в нашей стране ещё в 2017 году в рамках выполнения международных обязательств. При этом провокации с использованием отравляющих веществ стали визитной карточкой спонсируемых Западом так называемых общественных организаций вроде "Белых касок" в Сирии", - сказал Шойгу.

"Информационные провокации направлены на то, чтобы отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения специалистами США запрещённых военно-биологических исследований", - заявил он.

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