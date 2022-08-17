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РИА Новости

Минобороны заявило о нарушениях националистами Женевской конвенции

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. После отступления украинских войск с позиций под Артемовском в ДНР были найдены французские мины EMP F2, которые нельзя извлечь или обезвредить после установки в боевое положение, что нарушает Женевскую конвенцию, заявили в Минобороны России.

"После отступления националистов с занимаемых позиций в районе Артемовска военнослужащими союзных сил вскрыты факты прямого нарушения киевским режимом и его западными спонсорами требований Женевской конвенции", - говорится в заявлении.

Южнее Артемовска на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады украинских войск, российскими военнослужащими 14 августа обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2 – их "после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить", сообщает Минобороны.

"Их применение является прямым нарушением требований второго протокола "О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", являющегося частью Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 года", - добавили в ведомстве.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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