Облик универсального десантного корабля проекта 23900

В экспозиции открывшегося 15 августа 2022 года в Кубинке восьмого Международного военно-технического форума "Армия-2022" представлена модель, демонстрирующая облик строящихся для ВМФ России универсальных десантных кораблей проекта 23900. Проект разработан АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" (ЗПКБ, в составе АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс").

Представленная в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2022" модель строящегося для ВМФ России универсального десантного корабля проекта 23900 разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Кубинка, 15.08.2022 (с) via Михаил Жердев

Напомним, что церемония официальной закладки для ВМФ России двух универсальных десантных кораблей (УДК) "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" проекта 23900 (заводские номера 01901 и 01902) состоялась на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи 20 июля 2020 года.

Контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей проекта 23900 на общую сумму около 100 млрд рублей был заключен Министерством обороны Российской Федерации с ООО "Судостроительный завод "Залив" в мае 2020 года. АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" (СКАБ) контролирует ООО "Судостроительный завод "Залив" через "прокладку" в виде АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы" (существующего по тому же адресу, что и ООО "Судостроительный завод "Залив").

Известно, что корабли проекта 22900 должны иметь полное водоизмещение около 20 тысяч тонн, наибольшую длину 204 м и наибольшую ширину 47 м.

Представленная в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2022" модель строящегося для ВМФ России универсального десантного корабля проекта 23900 разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Кубинка, 15.08.2022 (с) Михаил Жердев

Модель перспективного корабельного морского вертолета Ка-65 "Минога" на представленной в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2022" модели строящегося для ВМФ России универсального десантного корабля проекта 23900 разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Кубинка, 15.08.2022 (с) Михаил Жердев