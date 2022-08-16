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Облик универсального десантного корабля проекта 23900

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В экспозиции открывшегося 15 августа 2022 года в Кубинке восьмого Международного военно-технического форума "Армия-2022" представлена модель, демонстрирующая облик строящихся для ВМФ России универсальных десантных кораблей проекта 23900. Проект разработан АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" (ЗПКБ, в составе АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс").

Представленная в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2022" модель строящегося для ВМФ России универсального десантного корабля проекта 23900 разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Кубинка, 15.08.2022 (с) via Михаил Жердев

Напомним, что церемония официальной закладки для ВМФ России двух универсальных десантных кораблей (УДК) "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" проекта 23900 (заводские номера 01901 и 01902) состоялась на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи 20 июля 2020 года.

Контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей проекта 23900 на общую сумму около 100 млрд рублей был заключен Министерством обороны Российской Федерации с ООО "Судостроительный завод "Залив" в мае 2020 года. АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" (СКАБ) контролирует ООО "Судостроительный завод "Залив" через "прокладку" в виде АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы" (существующего по тому же адресу, что и ООО "Судостроительный завод "Залив").

Известно, что корабли проекта 22900 должны иметь полное водоизмещение около 20 тысяч тонн, наибольшую длину 204 м и наибольшую ширину 47 м.

Представленная в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2022" модель строящегося для ВМФ России универсального десантного корабля проекта 23900 разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Кубинка, 15.08.2022 (с) Михаил Жердев

Модель перспективного корабельного морского вертолета Ка-65 "Минога" на представленной в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2022" модели строящегося для ВМФ России универсального десантного корабля проекта 23900 разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Кубинка, 15.08.2022 (с) Михаил Жердев

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЗПКБ ОАО
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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1 комментарий
№1
16.08.2022 04:37
Цитата
Известно, что корабли проекта 22900 должны иметь полное водоизмещение около 20 тысяч тонн, наибольшую длину 204 м и наибольшую ширину 47 м.
Цитата
корабли проекта 23900, водоизмещение которых составляет 30 тысяч тонн, смогут дополнительно нести....
https://vpk.name/news/489900_nazvany_harakteristiki_rossiiskih_korablei_proekta_23900.html
Цитата
Корабли-доки (аналоги французских вертолетоносцев "Мистраль") станут первыми кораблями такого класса, построенными в России. Их водоизмещение составит 40 тысяч тонн.
https://vpk.name/news/489886_istochnik_rasskazal_o_harakteristikah_rossiiskih_mistralei.html
Носовая часть явно не приспособлена для взлёта самолётов горизонтального ВП. Между тем некоторые туда даже "Охотник" тулят.
https://vpk.name/news/513718_v_ssha_rasskazali_kak_rossiiskii_ohotnik_zastavit_popotet_nato.html
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