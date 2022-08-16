Взаимодействие с Турцией по поставкам С-400 продолжается - Мантуров

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Россия и Турция продолжают обсуждение поставки новой партии систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф", сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Активно развивается двустороннее взаимодействие во многих областях, в том числе и в военно-техническом сотрудничестве - у нас с Турцией продолжается взаимодействие по вопросу поставки зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", - заявил Мантуров.

Он подчеркнул, что Турция "остается важным партнером Российской Федерации", страны связывают тесные торгово-экономические отношения.

По официальным данным, Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. В ноябре 2021 года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил "Интерфаксу", что РФ начала локализацию производства элементов ЗРС С-400 на территории Турции.

Ранее сообщалось о планах Анкары приобрести дополнительную партию С-400. "Мы не сомневаемся в том, что закупим в России второй полк С-400", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 августа 2021 года.