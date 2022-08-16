Российские военные получили БМП-3Ф

Подразделения Балтийского и Тихоокеанского флотов Военно-морского флота России получили плавающие боевые машины пехоты, которые «Курганмашзавод» дооборудовал до уровня БМП-3Ф. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор предприятия Петр Тюков.

«Большой интерес к БМП-3Ф и БТ-3Ф есть у Минобороны России. Ряд БМП-3 (из войск) были дооборудованы до уровня флотского варианта, после чего машины прошли испытания в частях ВМФ РФ. Машины показали себя с лучшей стороны, и на сегодня в подразделениях Балтийского и Тихоокеанского флотов данная техника уже эксплуатируется», — сообщил он.

БМП-3Ф отличается от базовой модели увеличенным запасом плавучести и остойчивости. Машина предназначена для ведения боевых действий на побережье и при высадке морского десанта. БМП-3Ф получила телескопическую воздухозаборную трубу и дополнительные водоотражающие щитки.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие на полигоне учебного центра Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели тренировку на БМП-3 и китайской БМП ZBD-86A.

В июле «Уралвагонзавод» передал Минобороны России партию модернизированных боевых разведывательных машин БРМ-1К с новым боевым отделением.