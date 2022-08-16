Войти
Lenta.ru

Российские военные получили БМП-3Ф

561
0
+2
Боевая машина пехоты БМП-3Ф
Боевая машина пехоты БМП-3Ф.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Ладислав Карпов

Подразделения Балтийского и Тихоокеанского флотов Военно-морского флота России получили плавающие боевые машины пехоты, которые «Курганмашзавод» дооборудовал до уровня БМП-3Ф. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор предприятия Петр Тюков.

«Большой интерес к БМП-3Ф и БТ-3Ф есть у Минобороны России. Ряд БМП-3 (из войск) были дооборудованы до уровня флотского варианта, после чего машины прошли испытания в частях ВМФ РФ. Машины показали себя с лучшей стороны, и на сегодня в подразделениях Балтийского и Тихоокеанского флотов данная техника уже эксплуатируется», — сообщил он.

БМП-3Ф отличается от базовой модели увеличенным запасом плавучести и остойчивости. Машина предназначена для ведения боевых действий на побережье и при высадке морского десанта. БМП-3Ф получила телескопическую воздухозаборную трубу и дополнительные водоотражающие щитки.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие на полигоне учебного центра Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели тренировку на БМП-3 и китайской БМП ZBD-86A.

В июле «Уралвагонзавод» передал Минобороны России партию модернизированных боевых разведывательных машин БРМ-1К с новым боевым отделением.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
БМП-3
БМП-3Ф
БРМ-1К
БТ-3Ф
Компании
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
ТОФ
Похожие новости
15.08.2022
Интервью исполнительного директора Курганского машиностроительного завода
18.01.2022
Курганмашзавод завершил выполнение двухлетнего контракта на поставку БМП-3 Министерству обороны
03.12.2019
Интервью с исполнительным директором ПАО "Курганский машиностроительный завод" Петром Тюковым
17.04.2018
Взялись за старое. Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
25.09.2012
МиГ между прошлым и будущим
21.05.2012
Стенограмма интервью Председателя совета директоров ОАО "Курганмашзавод" телеканалу Эксперт-ТВ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 15:09
  • 30345
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 13:34
  • 9
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 16.08 13:18
  • 0
Турция, ОАЭ, и Мальдивы – доступны для бизнес-авиации и отпускников
  • 16.08 12:22
  • 1
Появились кадры с движением колонны бронеавтомобилей MaxxPro, поставленных для ВСУ
  • 16.08 12:14
  • 1
Начало лётных испытаний однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate перенесено на 2024 год - Мантуров
  • 16.08 11:14
  • 3
Предприятия ОАК переходят на новый единый фирменный стиль
  • 16.08 09:38
  • 2
Модернизированный проект 22350М может стать базовым для серии фрегатов дальней морской зоны - глава ОСК
  • 16.08 05:19
  • 19
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 16.08 04:58
  • 1
Борисов предложил «проверить на прочность» ядерный щит России
  • 16.08 04:51
  • 1
РЭБ России – проблема украинских дронов
  • 16.08 04:44
  • 1
В носимом аварийном запасе космонавта может появиться огнестрельное оружие
  • 16.08 04:40
  • 1
"Рособоронэкспорт" заключил контракты на поставку вертолетов Ми-38
  • 16.08 04:38
  • 1
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100
  • 16.08 04:37
  • 1
Облик универсального десантного корабля проекта 23900
  • 16.08 04:35
  • 1
Западные санкции не скажутся на сроках создания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА, всё по графику - Мантуров