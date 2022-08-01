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Минобороны России передали партию разведывательных машин

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БРМ-1К
БРМ-1К.
Источник изображения: rg.ru

«Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») передал Министерству обороны России партию модернизированных боевых разведывательных машин БРМ-1К с новым боевым отделением, которое используют на БТР-82А. Об этом сообщили на предприятии, передает ТАСС.

Отмечается, что Рубцовский филиал «Уралвагонзавода» выполнил работы по капитальному ремонту и модернизации БРМ-1К в рамках государственного контракта. Машины прошли все виды ходовых и огневых испытаний.

«В рамках работ базовое боевое отделение было заменено на унифицированное боевое отделение БТР-82А. Также были заменены двигатель боевой машины, средства связи и бортовая электроника», — отметили в сообщении.

Также БРМ-1К получили навигационное оборудование, средства разведки и новые приборы наблюдения. В УВЗ отметили, что модернизация направлена на повышение эффективности тактической разведки за счет повышения огневой мощи и улучшения характеристик разведывательных машин.

Плавающая БРМ-1К построена на шасси боевой машины пехоты БМП-1. Машина получила башенную пушечно-пулеметную установку с пушкой 2А72 калибра 30 миллиметров и пулеметом ПКТМ.

В феврале стало известно, что подразделения Восточного военного округа усилят модернизированными боевыми машинами пехоты БМП-1АМ «Басурманин» с новым боевым модулем.

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Страны
Россия
Продукция
2А72
БМП-1
БРМ-1К
БТР-82
БТР-82А
ПКТМ
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
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