В Китае российские военные потренировались на БМП-3 и ZBD-86A

Российские военнослужащие на полигоне учебного центра Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели тренировку на БМП-3 и ZBD-86A. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

Всего механики-водители боевых машин пехоты преодолели 11 препятствий, в том числе заграждение, брод, курган, противотанковый ров и колейный мост.

«Климатические условия тут сильно отличаются от России и от мест, где мы тренировались. Но команда держится бодро. Все настроены лишь на победу. Борьба будет честной», — сказал руководитель российской команды подполковник Алексей Черепнин.

По его словам, в ходе тренировки все механики-водители справились с поставленными задачами быстро и без ошибок.

В августе «Ростех» сообщил, что в ходе динамического показа на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» впервые продемонстрируют роботизированную боевую машину пехоты БМП-3 без экипажа.

В июле источник РИА Новости рассказал, что на форуме «Армия-2022» покажут боевой робот «Маркер».