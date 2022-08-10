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Lenta.ru

В Китае российские военные потренировались на БМП-3 и ZBD-86A

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БМП ZBD-86A
БМП ZBD-86A.
Источник изображения: vestnik-rm.ru

Российские военнослужащие на полигоне учебного центра Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели тренировку на БМП-3 и ZBD-86A. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

Всего механики-водители боевых машин пехоты преодолели 11 препятствий, в том числе заграждение, брод, курган, противотанковый ров и колейный мост.

«Климатические условия тут сильно отличаются от России и от мест, где мы тренировались. Но команда держится бодро. Все настроены лишь на победу. Борьба будет честной», — сказал руководитель российской команды подполковник Алексей Черепнин.

По его словам, в ходе тренировки все механики-водители справились с поставленными задачами быстро и без ошибок.

В августе «Ростех» сообщил, что в ходе динамического показа на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» впервые продемонстрируют роботизированную боевую машину пехоты БМП-3 без экипажа.

В июле источник РИА Новости рассказал, что на форуме «Армия-2022» покажут боевой робот «Маркер».

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
БМП-3
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
Робот
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