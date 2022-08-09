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На «Армии-2022» покажут роботизированную БМП-3

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Роботизированная БМП-3 с боевым модулем от БМП «Курганец-25»
Роботизированная БМП-3 с боевым модулем от БМП «Курганец-25».
Источник изображения: gurkhan.blogspot.ru

В ходе динамического показа на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» впервые продемонстрируют роботизированную боевую машину пехоты БМП-3 без экипажа. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех», передает РИА Новости.

«В динамическом показе впервые покажет свои возможности роботизированная БМП-3 с боевым модулем. Машина-робот является совместным проектом предприятий холдинга "Высокоточные комплексы" — Курганского машиностроительного завода и ВНИИ "Сигнал"», — уточнили в организации.

В холдинге «Высокоточные комплексы» отметили, что в ходе показа БМП-3 будут управлять дистанционно. Машина получила модуль «Синица», который был роботизирован.

В июле источник РИА Новости рассказал, что на форуме «Армия-2022» покажут боевой робот «Маркер». На стенде Научно-технического центра «Охрана» выставят машины на колесном и гусеничном шасси.

В феврале в «Ростехе» информировали, что «Высокоточные комплексы» приступили к финальному этапу стрельбовых испытаний самоходного противотанкового ракетного комплекса «Корнет-Д1» на шасси БМД-4М.

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМД-4
БМП-3
Корнет
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
Ростех
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