В США сравнили ПАК-ДА и B-2 Spirit

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) будет иметь большую дальность полета, чем B-2 Spirit, поскольку у России меньше воздушных танкеров, чем у США. Создаваемые российский и американский стратегические бомбардировщики сравнил журнал Popular Mechanics.

В публикации утверждается, что дальность полета ПАК-ДА составит около 15 тысяч километров, а B-2 Spirit — более 12 тысяч километров. «Американские бомбардировщики могут рассчитывать на большую поддержку танкеров в ходе дальней миссии, что позволяет конструкторам отдавать предпочтение полезной нагрузке, а не топливу», — пишет издание.

Американский журнал отмечает, что ПАК ДА должен получить 12 ракет Х-БД, которые, «как и сам ПАК-ДА, разрабатываются годами без какого-либо конкретного прогресса». В издании допускают, что санкции, наложенные западными странами на Россию из-за спецоперации на Украине, могут затормозить разработку нового самолета.

В августе The Drive, ссылаясь на патентную документацию, описывающую вероятную конструкцию воздухозаборника российского самолета, заметило, что ПАК ДА не только напоминает американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, но и имеет существенные отличия от него.

Год назад ТАСС, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли, сообщил, что демонстрационный образец российского ПАК ДА соберут к 2023 году.