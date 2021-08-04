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Назван срок готовности российского ПАК ДА

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Источник изображения: Фото: Минобороны России

Демонстрационный образец российского Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) соберут к 2023 году. Срок готовности данного изделия называет ТАСС, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли.

«В настоящее время идет изготовление опытного экземпляра. Предполагается, что демонстрационный образец будет готов к 2023 году», — заявил собеседник агентства.

В декабре 2020 года управляющий директор самарского «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев заявил, что в 2021 году «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) проведет первые стендовые испытания двигателя для ПАК ДА, получившего название «Изделие РФ».

В декабре 2019 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко пообещал, что ПАК ДА, предназначенный для выполнения задач самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, поступит на вооружение Воздушно-космических сил до конца 2027 года.


Иван Потапов

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
ОДК УК
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
ПАК ДА
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