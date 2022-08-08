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В США заявили о ненужности российского ПАК ДА

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Бомбардировщик ПАК ДА (3D-модель)
Бомбардировщик ПАК ДА (3D-модель).
Источник изображения: Телеканал «Звезда»

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) не только напоминает американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, но и имеет существенные отличия от него. Об этом пишет американское издание The Drive, ссылаясь на патентную документацию, описывающую вероятную конструкцию воздухозаборника российского самолета.

В публикации предрекается, что Россия может создать ПАК ДА, однако вопрос серийного производства нового самолета, учитывая судьбу Су-57, остается открытым вопросом. Там же заявили, что ПАК ДА может быть просто не нужен России, поскольку, как показывает сирийский и украинский опыт, российские самолеты запускают ракеты издалека.

В публикации допускается, что ПАК ДА получит более изогнутое крыло, чем B-2 Spirit. Издание предполагает, что задняя кромка крыла будет устроена гораздо проще, напоминая таковую у беспилотников X-47B и С-70 «Охотник», хотя и с меньшими углами стреловидности.

Согласно The Drive, не исключено, что задняя кромка крыла ПАК ДА будет устроена примерно так же, как и у перспективного американского стратегического самолета B-21 Raider. «Как и B-21, он мог бы иметь высокий эксплуатационный потолок, но с точки зрения малозаметности, он, казалось бы, имеет такое же отношение к B-2, как Су-57 к F-22 Raptor», — рассказывает издание.

В публикации заключают, что конструкция ПАК ДА может быть другой, однако наиболее вероятно, что она будет опеределяться балансом между стоимостью, высокотехнологическими решениями, тактико-техническими характеристиками и малозаметностью.

В августе 2021 года ТАСС, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли, заявил, что демонстрационный образец российского ПАК ДА соберут к 2023 году.

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Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
F-22
X-47B
ПАК ФА
Проекты
БПЛА
ПАК ДА
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