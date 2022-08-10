Войти
ТАСС

Northrop Grumman заменит двигатели в ракете Antares с российских РД-181 на американские

236
0
0
РН типа Antares
РН типа Antares.
Источник изображения: Reuters

Ожидается, что новая ракета Antares 330 будет полностью американской

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Northrop Grumman заключила соглашение с американской же компанией Firefly Aerospace с целью модернизации первой ступени ракеты Antares и замены на ней российских двигателей на американские. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Northrop Grumman.

Ожидается, что новая ракета Antares 330 будет полностью американской. В ней предполагается использовать двигатели Miranda производства Firefly Aerospace. Сроки создания новой ракеты, а тем более ее испытаний и возможных пусков, не называются. Стоимость контракта не разглашается.

3 марта экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" о принятии решения прекратить все поставки в США ракетных двигателей НПО "Энергомаш", а также об отказе проводить техническое обслуживание оставшихся у американской стороны неиспользованных изделий. Речь шла о двигателях РД-180 и РД-181 для ракет-носителей Atlas V и Antares соответственно.

Компания Firefly Space Systems была основана в 2014 году ее нынешним генеральным директором Томасом Маркусиком. После банкротства в 2017 году компанию приобрела фирма украинского предпринимателя Максима Полякова, после чего она была переименована в Firefly Aerospace. Штаб-квартира компании находится в Остине (штат Техас). В 2021 году Firefly Aerospace произвела неудачный запуск собственной ракеты-носителя Alpha - она взорвалась через несколько минут после старта. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Antares РН
РД-180
Компании
Northrop Grumman
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
21.07.2021
Рогозин с оптимизмом смотрит на перспективу поставки в США ракетных двигателей
25.05.2020
Советское наследие Америки
01.05.2020
«Мурло капитализма»
31.05.2019
"Небезопасно": Пентагон отверг российские двигатели
03.08.2018
Дешевые, многоразовые, на метане
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.08 05:04
  • 30089
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.08 04:46
  • 11
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 10.08 01:02
  • 1
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 09.08 20:38
  • 1
Российские военные применили САУ «Нона-СВК» в ходе СВО на Украине
  • 09.08 20:33
  • 10
100% отечественный вертолёт «Ансат» вернётся на рынок в 2024 году
  • 09.08 19:01
  • 3
Ростех представит на "Армии-2022" более 1000 образцов оружия и военной техники
  • 09.08 18:37
  • 94
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 09.08 17:13
  • 81
Секретный резерв для российского ВПК
  • 09.08 12:31
  • 4
Шесть главных мифов, придуманных блогерами про СВО
  • 09.08 12:31
  • 3
Российские производители представят новейшие модели парашютов на выставке в Алжире в рамках АрМИ-2022
  • 09.08 12:30
  • 2
Полигон в Узбекистане начал принимать участников двух конкурсов АрМИ-2022
  • 09.08 11:17
  • 2
У США осталось два года, чтобы победить Россию. Европа уже проиграла
  • 09.08 11:06
  • 42
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 09.08 08:18
  • 465
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 09.08 06:01
  • 1
Россия оказалась бессильна против этого американского истребителя