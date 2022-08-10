Northrop Grumman заменит двигатели в ракете Antares с российских РД-181 на американские

Ожидается, что новая ракета Antares 330 будет полностью американской

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Northrop Grumman заключила соглашение с американской же компанией Firefly Aerospace с целью модернизации первой ступени ракеты Antares и замены на ней российских двигателей на американские. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Northrop Grumman.

Ожидается, что новая ракета Antares 330 будет полностью американской. В ней предполагается использовать двигатели Miranda производства Firefly Aerospace. Сроки создания новой ракеты, а тем более ее испытаний и возможных пусков, не называются. Стоимость контракта не разглашается.

3 марта экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" о принятии решения прекратить все поставки в США ракетных двигателей НПО "Энергомаш", а также об отказе проводить техническое обслуживание оставшихся у американской стороны неиспользованных изделий. Речь шла о двигателях РД-180 и РД-181 для ракет-носителей Atlas V и Antares соответственно.

Компания Firefly Space Systems была основана в 2014 году ее нынешним генеральным директором Томасом Маркусиком. После банкротства в 2017 году компанию приобрела фирма украинского предпринимателя Максима Полякова, после чего она была переименована в Firefly Aerospace. Штаб-квартира компании находится в Остине (штат Техас). В 2021 году Firefly Aerospace произвела неудачный запуск собственной ракеты-носителя Alpha - она взорвалась через несколько минут после старта.