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ТАСС

Американский корабль Cygnus с 3,7 тонны грузов состыковался с МКС

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Космический грузовик Cygnus
Космический грузовик Cygnus.
Источник изображения: © NASA, архив

Это уже 19-я миссия по доставке грузов на МКС, осуществляемая Northrop Grumman по контракту с американским космическим ведомством

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Американский грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman состыковался с Международной космической станцией (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Стыковка произошла в 05:52 по времени восточного побережья США (12:52 мск). Американские астронавты Вуди Хобург и Фрэнк Рубио осуществили захват корабля при помощи руки-манипулятора и подвели его к шлюзовому люку модуля Unity. На борту Cygnus находится порядка 3,7 тонны грузов, в том числе продовольствие и оборудование для проведения научных экспериментов.

Это уже 19-я миссия по доставке грузов на МКС, осуществляемая Northrop Grumman по контракту с американским космическим ведомством. Ожидается, что аппарат пробудет на орбите несколько месяцев, а по окончании миссии заберет со станции мусор и отходы и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Запуск Cygnus был осуществлен 1 августа с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) при помощи ракеты-носителя Antares компании Northrop Grumman. Первая ступень ракеты была оснащена российскими двигателями РД-181 разработки НПО "Энергомаш". Это был последний запуск Antares в данной конфигурации.

В марте 2022 года бывший в тот момент главой Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" о принятии решения прекратить все поставки в США ракетных двигателей НПО "Энергомаш" и отказаться от технического обслуживания оставшихся у американской стороны неиспользованных изделий. Речь шла о двигателях РД-180 и РД-181 для ракет-носителей Atlas V и Antares соответственно. В свою очередь в августе того же года Northrop Grumman заключила соглашение с американской компанией Firefly Aerospace с целью модернизации первой ступени ракеты Antares и замены на ней российских двигателей на произведенные в США.

Помимо Cygnus, грузы на орбиту также доставляют по контракту с NASA корабли Dragon компании SpaceX. На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС), Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан ан-Неяди. 

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Страны
ОАЭ
Россия
США
Продукция
Antares РН
Atlas V
Cygnus ГККС
РД-180
Компании
NASA
Northrop Grumman
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Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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1 комментарий
№1
07.08.2023 12:41
Насколько помню, у американцев солидный запас наших двигателей.
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