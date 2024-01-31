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ТАСС

Американский грузовой корабль Cygnus впервые отправился к МКС с помощью ракеты Falcon-9

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Cygnus
Cygnus.
Источник изображения: wikipedia

Корабль доставит порядка 3,8 тонн полезных грузов и оборудования для экспериментов, в том числе 3D-принтер и робота для проведения хирургических операций

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Американский грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman стартовал к Международной космической станции (МКС), это первый запуск компании в этом году, а также первый, в котором компания использует ракету-носитель Falcon 9 компании SpaceX, а не ракету Antares, первая ступень которой оснащалась российскими двигателями РД-181 разработки НПО "Энергомаш". Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Старт с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида состоялся в 12:07 по местному времени (20:07 мск). Стыковка корабля с орбитальной станцией в рамках 20-й миссии по доставке грузов на МКС по контракту с NASA намечена на 1 февраля. Корабль доставит на МКС порядка 3,8 тонн полезных грузов и оборудования для экспериментов, в том числе 3D-принтер и робота для проведения хирургических операций.

Предыдущий запуск Cygnus состоялся в начале августа 2023 года.

Грузы на МКС также доставляются американской стороной на кораблях Cargo Dragon компании SpaceX, которая тоже использует ракету Falcon 9 в качестве носителя.

В марте 2022 года экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" о принятии решения прекратить все поставки в США ракетных двигателей НПО "Энергомаш" и отказаться от технического обслуживания оставшихся у американской стороны неиспользованных изделий. Речь шла о двигателях РД-180 и РД-181 для ракет-носителей Atlas V и Antares соответственно. В свою очередь в августе того же года Northrop Grumman заключила соглашение с американской компанией Firefly Aerospace с целью модернизации первой ступени ракеты Antares и замены на ней российских двигателей на отечественные. 

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Страны
Россия
США
Продукция
Antares РН
Atlas V
Cygnus ГККС
РД-180
Компании
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Northrop Grumman
SpaceX
Роскосмос
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Falcon РН
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