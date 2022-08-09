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Интерфакс-АВН

Путин обсудил по телефону с Пашиняном ситуацию вокруг Карабаха - Кремль

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Никол Пашинян и Владимир Путин
Никол Пашинян и Владимир Путин.
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 8 августа. ИНТЕРФАКС - По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба главы российского государства.

"Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе", - отмечается в сообщении.

"В этом контексте подтверждена важность реализации всех положений договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что 3 августа двое военнослужащих непризнанной Нагорно-Карабахской республики погибли, 19 получили ранения в результате обстрелов со стороны ВС Азербайджана.

Со своей стороны, в Минобороны Азербайджана сообщали, что азербайджанская армия провела ответную операцию "Возмездие", в ходе которой был взят под контроль ряд высот в Карабахе и уничтожены несколько боевых позиций армянских незаконных вооруженных формирований. В оборонном ведомстве республики обвинили армянскую сторону в обстрелах, в результате чего погиб азербайджанский военный.

Российские военные также сообщали, что обстановка в Нагорном Карабахе обострилась.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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