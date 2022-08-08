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В США раскрыли подробности о проблеме кресел F-35

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Источник изображения: Фото: Airman 1st Class Jessi Monte / Reuters

Американское издание Defense News раскрыло подробности о проблеме с пиромеханизмом катапультируемых кресел у истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

Отмечается, что пиромеханизм включает картридж с магниевым порошком, воспламеняющимся, когда пилот желает катапультироваться. Инспекция, проведенная в апреле на авиабазе Хилл в Юте (США), показала, что у одного из F-35 Lightning II имелся незакрепленный незаправленный картридж.

«Специалисты по обслуживанию проверили некоторое количество других самолетов, чтобы выяснить, что было ли это единичным случаем, и решили, что самолеты могут вернуться в строй», — пишет издание.

В июле The Drive сообщило, что Военно-воздушные силы (ВВС) США приостановили полеты истребителей пятого поколения F-35A Lightning II из-за проблем с пиромеханизмом катапультируемых кресел.

В том же месяц это издание, ссылаясь на отчет счетной палаты США, сообщило, что по состоянию на февраль 36 из 450 — восемь процентов — истребителей пятого поколения F-35 Lightning II не были способны летать из-за неполадок с двигателем F135.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F-35A
F135
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