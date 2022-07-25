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Раскрыт процент неспособных летать F-35

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Источник изображения: Фото: defence.gov.au

По состоянию на февраль 36 из 450 — восемь процентов — истребителей пятого поколения F-35 Lightning II не были способны летать из-за неполадок с двигателем F135. Процент таких самолетов раскрыт в отчете Счетной палаты США, сообщает The Drive.

Отмечается, что в январе не могли взлететь 40 истребителей. Согласно отчету, программа F-35 Lightning II в части F135 сталкивается с дефицитом запасных частей, рабочей силы и складов технического обслуживания, а также разногласиями между между производителем двигателя, компанией Pratt & Whitney, и офисом Joint Strike Fighter.

В Пентагоне намерены довести число неспособных взлетать F-35 Lightning IIдо шести процентов.

В августе 2021 года Defense News писало, что Пентагон задумал создание вариантов более эффективного и мощного двигателя F135 истребителя F-35 Lightning II.

В феврале 2010 года компания Pratt & Whitney собрала и поставила корпорации Lockheed Martin первый серийный двигатель F135 для истребителя F-35 Lightning II.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F135
Компании
Lockheed-Martin
Pratt&Whitney
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