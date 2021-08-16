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США из-за России задумали улучшить двигатели F-35

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Источник изображения: Фото: Yichuan Cao / NurPhoto / Getty Images

Пентагон задумал создание вариантов более эффективного и мощного двигателя F135 истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, сообщает Defense News.

В публикации говорится, что планируемая модернизация данного самолета «с помощью набора нового оружия, вычислительных технологий и программного обеспечения» обусловлена улучшениями российских и китайских истребителей и систем противовоздушной обороны.

Ожидается, что новые силовые агрегаты увеличат дальность полета самолетов на 11 процентов, а развиваемую тягу — на 10 процентов. Общая экономия от внедрения обновленных F135 оценивается в 40 миллиардов долларов. Предполагаемый срок внедрения усовершенствований — следующее десятилетие.

Defense News допускает, что в США вместо F135 могут разработать абсолютно новый двигатель.

В июле издание The Drive написало, что у F-35 Lightning II по всему миру стали быстро деградировать двигатели. Причиной этого стало быстрое изнашивание теплозащитного покрытия (деградации кальциево-магниевого алюмосиликата) лопастей ротора силовой установки F135.

В апреле Defense News, ссылаясь на заявление главы подразделения Military Engines американской компании Pratt & Whitney Мэтью Бромберг, сообщило, что исключение Турции из программы F-35 Lightning II повышает стоимость двигателя F135 для данного самолета на три процента.

В июле 2020 года глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что затраты по программе создания F-35 Lightning II после исключения из нее турецких подрядчиков вырастут на 600 миллионов долларов и дополнительно приведут к взвинчиванию цены на каждый такой самолет на 7-9 миллионов долларов.


Иван Потапов

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2020-й год
Истребитель 5 поколения
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