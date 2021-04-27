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США из-за Турции взвинтили цену F-35

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Источник изображения: Фото: Reuters

Исключение Турции из программы истребителей пятого поколения F-35 Lightning II повышает стоимость двигателя F135 данного самолета на три процента, передает Defense News заявление главы подразделения Military Engines американской компании Pratt & Whitney Мэтью Бромберг, сделанное на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей Конгресса США.

Руководитель сообщил, что изначально турецкими подрядчиками изготавливалось 188 комплектующих для двигателя, которые отличались высоким качеством и низкой ценой. Согласно Бромбергу, к настоящему времени Pratt & Whitney сертифицировала новых поставщиков для 75 процентов из указанного числа компонентов, большинство из которых находятся внутри США. Производители остальных комплектующих должны пройти сертификацию до конца текущего года.

В июле 2020 года глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что затраты по программе создания F-35 Lightning II после исключения из нее турецких подрядчиков вырастут на 600 миллионов долларов и дополнительно приведут к взвинчиванию цены на каждый такой самолет на 7-9 миллионов долларов.

В том же месяце в интервью Aviation Week & Space Technology Бромберг заявил, что к 2023 году компания окончательно наладит поставки 188 элементов силового агрегата Pratt & Whitney F135, в производстве которого задействована Турция.

В январе того же года портал Flight Global, ссылаясь на заявление представителя американской корпорации Lockheed Martin, головного разработчика и производителя F-35 Lightning II, сообщал, что цена одного F-35 Lightning II упала до исторически низкой отметки в 77,9 миллиона долларов, а угрозой продажам истребителей является высокая стоимость летного часа, составляющая 35 тысяч долларов.


Иван Потапов

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Страны
США
Турция
Продукция
F-35
F135
Компании
Lockheed-Martin
Pratt&Whitney
Оборонпром
Проекты
2020-й год
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