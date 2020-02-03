Lockheed Martin пообещала ежегодно выпускать 180 истребителей F-35

Крупнейшая в мире военно-промышленная компания Lockheed Martin пообещала к 2024 году выпускать по 180 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II ежегодно. Об этом сообщает Flight Global, ссылаясь на заявление представителя американской корпорации.

Портал отмечает, что в 2019 году производитель поставил 134 таких самолета. В 2020 году компания рассчитывает выпустить 140 истребителей. В 2021 и 2022 годах — по 165. В 2023-м должно быть произведено 170, в 2024-м — 175-180. Всего к концу 2019-го компания поставила 491 такой истребитель.

В 2025 году Lockheed Martin рассчитывает снизить эксплуатационные расходы на F-35 с сегодняшних 35 тысяч долларов в час до 25 тысяч долларов в час. Портал отмечает, что в настоящее время стоимость единицы F-35 Lightning II упала до исторически низкой отметки в 77,9 миллиона долларов, а угрозой продажам истребителей является высокая стоимость летного часа.

В компании надеются, что выиграют тендеры на поставки истребителей для Финляндии, Швейцарии и Канады.

В мае 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что для нужд Воздушно-космических сил (ВКС) страны будет закуплено 76 истребителей Су-57.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет предлагается в трех базовых вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный). Унификация по комплектующим трех вариантов достигает 70-90 процентов.

F-35 Lightning II должны стать основными истребителями первой половины XXI века как минимум в 11 странах мира — США, Великобритании, Австралии, Италии, Канаде, Норвегии, Нидерландах и Дании, Израиле, Японии и Южной Корее. Ведущая роль в разработке истребителя принадлежит первым двум государствам (более 50 процентов комплектующих производят США, 15 процентов — в Великобритании).

Всего планируется произвести более 4 тысяч F-35 Lightning II.