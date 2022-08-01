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ВВС США приостановили полеты F-35A

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F-35A Lightning II
F-35A Lightning II.
Источник изображения: Фото: Daniel Hughes / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США приостановили полеты истребителей пятого поколения F-35A Lightning II из-за проблем с пиромеханизмом катапультируемых кресел, пишет The Drive.

Издание отмечает, что инспекция, проведенная недавно, выявила единичные неполадки с системой спасения пилотов, в связи с чем американские военные приняли решение на неопределенный срок приостановить полеты всех самолетов. Издание напоминает, что в настоящее время ВВС США располагают 349 истребителями F-35 Lightning II.

Также приостановлена эксплуатация истребителей Военно-морских сил (ВМС) и Корпуса морской пехоты (КМП) Соединенных Штатов. Издание отмечает, что вернуться в строй истребители, возможно, смогут после выходных.

В июле The Drive, ссылаясь на отчет счетной палаты США, сообщило, что по состоянию на февраль 36 из 450 — восемь процентов — истребителей пятого поколения F-35 Lightning II не были способны летать из-за неполадок с двигателем F135.

В ноябре 2021 года американское издание Breaking Defense заметило, что продажи истребителей США пятого поколения F-35 Lightning II в Европе сталкиваются с жесткой конкуренцией местных производителей боевых самолетов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F-35A
F135
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