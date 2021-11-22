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В США рассказали о проблемах F-35 в Европе

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Источник изображения: Фото: U.S. Air Force / Capt. Kip Sumner / Reuters

Продажи истребителей США пятого поколения F-35 Lightning II в Европе сталкиваются с жесткой конкуренцией местных производителей боевых самолетов, рассказывает Breaking Defense.

Издание пишет, что в ближайшие годы Финляндия, Чехия и Швейцария примут свои окончательные решения о закупках новых истребителей, которые определяются не только финансовыми и техническими соображениями, но и политикой. «Все три рассматриваемые страны обладают уникальными характеристиками, которые могут создать проблемы для американских истребителей пятого поколения», — говорится в публикации.

Издание пишет, что F-35 Lightning II может оказаться дорогим для Чехии, которая эксплуатирует шведские истребители JAS 39 Gripen. Согласно Breaking Defense, Прага может в дальнейшем продолжить использовать самолеты шведской компании Saab AB, что «с меньшей вероятностью рассердит Россию». «У самолетов американского производства есть одно преимущество: недавний политический спад в отношениях между Чехией и Россией», — отмечает издание.

Не входящая в НАТО Финляндия, которая располагает американскими F/A-18 Hornet, основной выбор, согласно Breaking Defense, будет делать между JAS 39 Gripen и F-35 Lightning II. Издание уверено, что новому финскому боевому самолету потенциально предстоит одновременно преодолевать российскую противовоздушную оборону (ПВО) и бороться с современными российскими истребителями. В первом случае преимущество получает малозаметный F-35 Lightning II, во втором — способный использовать шведские авиабазы JAS 39 Gripen.

Против покупки американского самолета Швейцарией выступают, в частности, как пишет издание, жители франкоговорящих регионов страны, уверенные в целесообразности приобретения европейского (французского) Rafale.

В феврале издание Defense News, ссылаясь на заявление заместителя командующего Военно-воздушных сил (ВВС) Швеции бригадного генерала Андерса Перссона, написало, что ВВС Финляндии следует закупить истребители четвертого поколения JAS 39 Gripen производства шведской компании Saab AB, поскольку в случае войны с Россией «более уязвимый финский воздушный флот может отступить на запад на базы в соседней Швеции, что было бы легче осуществить, когда сразу у двух стран есть JAS 39 Gripen».

В феврале 2019 года командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил, что шведский истребитель JAS 39 Gripen может уничтожить российские самолеты серии Су, не прибегая к стелс-технологии снижения заметности.


Иван Потапов

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Финляндия
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F-18
F-35
Gripen NG
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