Посол КНР в Париже заявил, что большинство стран не поддерживает Запад и санкции против РФ

Лю Шайе считает, что США "все больше теряют свое влияние, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе"

ПАРИЖ, 5 августа. /ТАСС/. Большинство стран не поддерживает действия западного альянса в отношении Украины и не присоединяется к антироссийским санкциям. Об этом заявил в пятницу посол Китая во Франции Лю Шайе.

"В контексте украинского кризиса большинство развивающихся стран не согласно с западным альянсом и не поддерживает санкции против России", - сказал он в эфире телеканала LCI.

США, по словам дипломата, "все больше теряют свое влияние, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе". "В регионе хотят развивать национальные экономики, улучшать жизнь населения, стремятся к миру и спокойствию, но сейчас США хотят внести разлад в региональную обстановку", - отметил Лю Шайе. "Это не в интересах стран региона, но США заинтересованы в сохранении своей гегемонии", - подчеркнул он.

По его словам, "позиция Китая постоянна: Пекин всегда выступает за соблюдение территориальной целостности и суверенитета стран". "Мы также выступаем за то, чтобы принимать во внимание законные озабоченности каждой страны, в том числе России", - сказал китайский дипломат. По его мнению, "первопричиной украинского кризиса стало расширение НАТО, начавшееся в 1990-х годах". "Это представляет собой серьезную проблему для безопасности России", - указал Лю Шайе. "Россия много раз предлагала Западу сесть за стол переговоров для обсуждения этого вопроса, но США и НАТО от этого постоянно отказывались", - заметил он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.