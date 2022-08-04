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В США успешно испытали «Железный купол»

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Пуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол"
Пуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол".
Источник изображения: © AP Photo / Dan Balilty

В США провели испытания израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Разработка компании Rafael успешно перехватила цели в ходе тестов на полигоне Уайт-Сэндс, пишет Breaking Defense.

В пресс-релизе Rafael отметили, что в ходе испытаний американские солдаты использовали «Железный купол» против различных угроз и перехватывали цели с разных дальностей. Расчеты комплексов отследили и перехватили несколько мишеней, которые имитировали крылатые ракеты и беспилотники.

Глава Израильской организации противоракетной обороны Моше Патель сообщил, что «Железный купол» перехватывал все цели и был совместим с американскими системами. Он уточнил, что это вторые испытания системы ПРО в США. В 2020 году в Штаты доставили две батареи «Железного купола».

В июне в публикации The National Interest предположили, что поставки системы «Железный купол» на Украину выявят ее недостатки.

В августе 2021 года в США провели первые испытания системы «Железный купол». Система будет обеспечивать защиту от дозвуковых крылатых ракет, беспилотников, а также артиллерийских снарядов и мин. Соглашение о покупке двух батарей системы ПРО подписали в 2019 году.

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Страны
Израиль
США
Украина
Продукция
Железный купол
Компании
Rafael
Проекты
2020-й год
БПЛА
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