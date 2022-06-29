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В США усомнились в возможностях «Железного купола»

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«Железный купол»
«Железный купол».
Источник изображения: Israel Defense Forces

В США объяснили нежелание Израиля поставить на Украину систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Российские ракеты могут выявить недостатки израильской системы, пишет The National Interest.

Отмечается, что от поставок «Железного купола» могли отказаться из-за сложностей с логистикой. Также на это решение могло повлиять российское присутствие в Сирии.

«Эти объяснения заслуживают внимания. Но, возможно, есть еще одна причина, по которой израильские лидеры не слишком стремятся к развертыванию "Железного купола" на Украине: их беспокойство по поводу того, что технология "Железного купола" не так надежна, как рекламируется», — пишет издание.

Критерием эффективности системы ПРО является число гражданских лиц, пострадавших от ракетных ударов, и коэффициент перехвата. В публикации говорится, что эти показатели были одинаковыми во время операции «Литой свинец» и в ходе операции «Облачный столп», которую начали после развертывания системы ПРО «Железный купол».

The National Interest пишет, что эффективность системы обуславливает отсутствие спроса на «Железный купол».

Также издание отмечает, что применение «Железного купола» на Украине может выявить недостатки системы. «Израильские военные планировщики полностью осознают, что разнообразный парк современных ракет России может выявить серьезные недостатки оружия, которое в последние годы стало символом национальной гордости и военной доблести», — говорится в материале.

В апреле стало известно, что в Израиле завершились испытания лазерной системы ПРО Iron Beam. В ходе них система поражала мины, ракеты и беспилотники. Iron Beam станет пятым элементом в эшелонированной системе противоракетной обороны Израиля.

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