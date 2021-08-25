В США испытали «Железный купол»

Армия США совместно с Израильской Организацией противоракетной обороны (IMDO) и представителями компании Rafael успешно провели первые испытания системы «Железный купол» (IDDS-A, Iron Dome Defense System) в реальном времени. Об этом сообщает портал Defense Blog со ссылкой на пресс-релиз Управления Армии США по ракетным системам и космосу (Program Executive Office Missiles and Space).

Отмечается, что испытания первой батареи системы прошли успешно.

IDDS-A будет обеспечивать защиту дружественных сил на постоянных и временных позициях от дозвуковых крылатых ракет, беспилотников, а также артиллерийских снарядов и мин — говорится в пресс-релизе.

Израиль и США подписали соглашение о покупке двух батарей системы «Железный купол» в августе 2019 года, а в 2020 году система IDDS-A была доставлена в США.

Первым подразделением, прошедшим обучение для эксплуатации «Железного купола» стал третий батальон 43-го артиллерийского полка ПВО, базирующийся на базе Форт-Блисс в Техасе. В ходе испытаний солдаты третьего батальона успешно поразили восемь учебных целей ракетами-перехватчиками «Тамир».

Армия США планирует разместить две батареи IDDS-A в качестве временного решения. Параллельно военные совершенствуют систему непрямой огневой защиты Indirect Fire Protection Capability (IFPC), которая может стать основным средством защиты от ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллерийских снарядов.

Даниил Иринин