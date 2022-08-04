В США рассказали о ракетах «направляющихся к Украине» F-22

США впервые с начала спецоперации России на Украине направили в Европу истребители пятого поколения F-22 Raptor, рассказывает американское издание 19FortyFive.

В публикации отмечается, что шесть самолетов прибыли из Аляски на авиабазу Лейкенхит (Великобритания), после чего направились в польский Ласк. Считается, что истребители необходимы для поддержки воздушной обороны НАТО на европейском театре военных действий.

Издание напоминает, что F-22 Raptor вооружен, в частности, шестью ракетами AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) с радиолокационным наведением, двумя ракетами AIM-9 Sidewinder и 20-миллиметровой пушкой M61A2 Vulcan. Опционально самолет может переносить бомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM).

В июне журнал Popular Mechanics, ссылаясь на отчет о боеготовности американских боевых самолетов, подготовленный Счетной палатой США, рассказал, что в 2021 году только половина из 186 истребителей пятого поколения F-22 Raptor были готовы к выполнению поставленной задачи прямо сейчас, хотя изначально планировалось довести этот показатель до 75 процентов.

В марте издание F-22 Raptor сообщило, что Военно-воздушные силы США планируют списать часть истребителей пятого поколения F-22 Raptor.