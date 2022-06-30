Войти
Lenta.ru

Названа доля боеспособных самолетов США

881
0
0
F-22 Raptor с зеркало-подобным покрытием
F-22 Raptor, покрытый в зеркало-подобным покрытием, сфотографирован взлетающим с авиабазы Неллис.
Источник изображения: https://www.thedrive.com/

В 2021 году только половина из 186 истребителей пятого поколения F-22 Raptor были готовы к выполнению поставленной задачи прямо сейчас, хотя изначально планировалось довести этот показатель до 75 процентов. Об отчете о боеготовности американских боевых самолетов, подготовленном Счетной палатой США, рассказывает журнал Popular Mechanics.

Издание назвало долю боеготовности других американских самолетов.

Так, в минувшем году были готовы к выполнению оперативной задачи 40,7 процента сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer (планировалось довести этот показатель до 52 процентов); 57,5 процента тяжелых военно-транспортных самолетов C-5M Super Galaxy (в планах — 75 процентов); 71,1 процента заправщиков KC-135 Stratotanker (100 процентов); 32,4 процента транспортников C-130T Hercules (75 процентов); 36,5 процента заправщиков KC-130T (75 процентов); 51 процент истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F Super Hornet (75 процентов) и 67,2 процента патрульных противолодочных самолетов P-8A Poseidon (80 процентов).

«Огромный парк военных самолетов Пентагона намного менее мощен, чем кажется», — говорится в публикации.

В июне в публикации американского издания 19FortyFive заметили, что тяжелые атомные ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2 «Орлан», считающиеся самыми могущественными в Военно-морском флоте России, станут гигантскими целями в случае войны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
C-130
C-5 Galaxy
F-18
F-22
KC-135
P-8 Poseidon
Super Hornet
Адмирал Нахимов
В-1В Lancer
Пётр Великий
Проекты
1144 Орлан
Похожие новости
21.06.2022
«Многие самолеты не могут подняться в воздух»: Счетная палата США опубликовала отчет о состоянии авиации ВВС и ВМС
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
12.01.2015
Самое смертоносное оружие на планете: самые грозные самолеты ("The National Interest", США)
12.08.2014
Соединенные Штаты сосредоточили более 100 единиц авиатехники и восемь кораблей в Персидском заливе
03.04.2014
Военная авиация США: самая мощная в мире
09.03.2010
Пентагон составил тридцатилетний план развития авиации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 22:57
  • 28639
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.06 20:11
  • 27
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 30.06 19:22
  • 3
НАТО переходит к подготовке войны с Россией
  • 30.06 17:31
  • 67
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 30.06 15:31
  • 2
В США предрекли потопление самого могущественного корабля России
  • 30.06 14:41
  • 4
Путин: в Европе хранится 200 американских ядерных тактических боезарядов, для их возможного применения подготовлено 257 самолетов
  • 30.06 13:14
  • 5
Лукашенко попросил Путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами
  • 30.06 10:21
  • 1
Борисов рассказал об успехах России в разработке боевых нитридных лазеров
  • 30.06 06:36
  • 30
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 30.06 06:25
  • 2
В Киеве анонсировали строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2
  • 30.06 01:01
  • 4
Только у России есть современная нелегальная разведка, заявил Нарышкин
  • 30.06 00:01
  • 16
Знакомьтесь: состав, районы размещения и вероятный характер действий польской оккупационной группировки войск
  • 29.06 18:29
  • 1
Предсказаны дальнейшие шаги Путина. У Запада мало шансов
  • 29.06 16:56
  • 1
ЕС назначил Украину кандидатом. И подтвердил правоту русских
  • 29.06 16:48
  • 1
В США оценили возможную передачу Белоруссии российских «Искандеров»