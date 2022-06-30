Названа доля боеспособных самолетов США

В 2021 году только половина из 186 истребителей пятого поколения F-22 Raptor были готовы к выполнению поставленной задачи прямо сейчас, хотя изначально планировалось довести этот показатель до 75 процентов. Об отчете о боеготовности американских боевых самолетов, подготовленном Счетной палатой США, рассказывает журнал Popular Mechanics.

Издание назвало долю боеготовности других американских самолетов.

Так, в минувшем году были готовы к выполнению оперативной задачи 40,7 процента сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer (планировалось довести этот показатель до 52 процентов); 57,5 процента тяжелых военно-транспортных самолетов C-5M Super Galaxy (в планах — 75 процентов); 71,1 процента заправщиков KC-135 Stratotanker (100 процентов); 32,4 процента транспортников C-130T Hercules (75 процентов); 36,5 процента заправщиков KC-130T (75 процентов); 51 процент истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F Super Hornet (75 процентов) и 67,2 процента патрульных противолодочных самолетов P-8A Poseidon (80 процентов).

«Огромный парк военных самолетов Пентагона намного менее мощен, чем кажется», — говорится в публикации.

В июне в публикации американского издания 19FortyFive заметили, что тяжелые атомные ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2 «Орлан», считающиеся самыми могущественными в Военно-морском флоте России, станут гигантскими целями в случае войны.