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В США спишут истребители F-22 Raptor

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Истребители F-22 Raptor
Истребители F-22 Raptor.
Источник изображения: af.mil

Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют списать часть истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Бюджетный запрос на 2023 финансовый год, который опубликовал Пентагон, подразумевает списание около 150 устаревших самолетов. Об этом сообщает The Drive.

В Пентагоне предложили списать 33 малозаметных истребителя F-22A. Это позволит сократить парк этих машин со 186 до 153 единиц. ВВС США планируют списать устаревшие F-22A Block 20, которые используют в качестве учебных машин.

Отмечается, что модернизация этих самолетов потребует около 1,8 миллиарда долларов. Эти средства планируют выделить на модернизацию парка F-35A и оставшихся F-22A. Также часть средств вложат в работу над истребителем нового поколения, который разрабатывают в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD).

F-22 Raptor является первым истребителем пятого поколения, который приняли на вооружение. ВВС США эксплуатирует эти самолеты с 2005 года. Истребитель может нести ракеты AIM-120C AMRAAM и AIM-9M Sidewinder, а также корректируемые бомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM).

В феврале издание Military Watch сравнило F-22 с российским истребителем Су-35. К преимуществам Су-35 отнесли боевую нагрузку, которая позволяет переносить вооружение общей массой до восьми тонн.

В январе стало известно, что F-22 получит инфракрасный датчик поиска и отслеживания. Устройство позволит отслеживать малозаметные самолеты на больших расстояниях.

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Страны
США
Продукция
AIM-9
AMRAAM
F-22
F-35A
JDAM
Су-35
Проекты
Военные учения
Истребитель 5 поколения
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