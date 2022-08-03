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В США перечислили использованное в спецоперации «оружие будущего»

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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом «Бук-МЗ» ВС РФ на Харьковском направлении специальной военной операции на Украине
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом «Бук-МЗ» ВС РФ на Харьковском направлении специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Спецоперация России на Украине показала, что одни образцы военной техники работают эффективнее других. Использованное в ходе боевых действий «оружие будущего» перечислил американский журнал Popular Mechanics.

Издание назвало пять вооружений, популярность которых может вырасти по итогам спецоперации. «Лазер, работающий от дизельного генератора, имеет практически неограниченный боезапас и может быстро нацеливаться и уничтожать несколько угроз за считанные секунды», — говорится в публикации.

Также журнал рассказывает о средствах радиоэлектронной борьбы и противорадиолокационных ракетах, которые являются «одним из основных преимуществ России перед Украиной», реактивных системах залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), небольших беспилотниках и спутниковом интернете.

В июле издание Breaking Defense заметило, что Россия может использовать иранские беспилотники для уничтожения HIMARS, которые в последние недели используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Тогда же обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд признал, что Соединенным Штатам, возможно, придется ограничить количество РСЗО HIMARS, поставляемых Украине, из-за ограниченного количества высокоточных снарядов, которые Вашингтон может передать Киеву.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Проекты
БПЛА
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