Соединенным Штатам, возможно, придется ограничить количество реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемых Украине, из-за ограниченного количества высокоточных снарядов, которые Вашингтон может передать Киеву. Неспособность HIMARS переломить ситуацию на Украине признал обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

Автор уверен, что ограниченные поставки делают невозможным изменение для Украины ситуации на Донбассе. «Если это так, Украине, возможно, придется обходиться одним-двумя [залповыми] выстрелами в день. Этого может быть недостаточно, чтобы переломить ход событий в тупиковой ситуации на Донбассе», — уверен автор.

В июле полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан предрек изданию The Drive, что в случае поставок Украине большого количества американских реактивных систем залпового огня HIMARS запасы снарядов для них могут исчерпаться уже через четыре месяца.

В том же месяце РИА Новости со ссылкой на офицера зенитных войск из группировки «О» («Отважные») сообщило, что против HIMARS на Украине армия России обладает «универсальным» средством противовоздушной обороны (ПВО) — зенитно-ракетным комплексом «Бук-М3».