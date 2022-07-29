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В США предрекли исчерпание запасов снарядов для украинских HIMARS

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/AFLO

В случае поставок Украине большого количества американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) запасы снарядов для них могут исчерпаться уже через четыре месяца, предрек изданию The Drive полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

По его словам, такой проблемы не будет в случае ограниченных поставок РСЗО. «Пока у вас есть только 12 или 20 систем HIMARS, расходование боеприпасов не будет проблемой в ближайшей перспективе», — сказал специалист.

Издание напоминает, что Украина просит 100 пусковых установок HIMARS, что составляет пятую часть от имеющихся у США таких РСЗО, тогда как пока Вашингтон дали согласие на поставку Киеву только 20 систем РСЗО.

По подсчетам генерал-лейтенанта в отставке Марка Хертлинга, если все 16 установок HIMARS, которыми в настоящее время располагает Украина, будут два раза в день выпускать весь свой боезаряд, то за месяц уйдет 5800 снарядов.

Издание отмечает, что установка HIMARS стоит около 7 миллионов долларов, а снаряд Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS), позволяющий поражать цели на дальности до 70 километров, обходится в 168 тысяч долларов. За раз одна установка РСЗО способна выпустить шесть таких снарядов.

«При темпах, предложенных Хертлингом, ежемесячная скорость расходования GMLRS для Украины составит около 29 процентов от всех запланированных закупок США на следующие пять лет», — говорится в публикации.

В июле РИА Новости со ссылкой на офицера зенитных войск из группировки «О» («Отважные») сообщило, что против HIMARS на Украине армия России обладает «универсальным» средством противовоздушной обороны (ПВО) — зенитно-ракетным комплексом «Бук-М3».

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Украина
Продукция
GMLRS
HIMARS
Бук-M3
Проекты
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