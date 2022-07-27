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Офицер рассказал об «универсальном» оружии России против HIMARS на Украине

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С-300 "Фаворит" и "Бук М3"
Зенитно-ракетные комплексы С-300 "Фаворит" и "Бук М3" ПВО России.
Источник изображения: Sputnik

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) научились сбивать ракеты американской системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые украинские военные с конца июня применяют в Донбассе, пишет РИА Новости со ссылкой на офицера зенитных войск из группировки «О» («Отважные»).

По словам военного, против подобных систем на Украине армия России обладает «универсальным» средством ПВО — это зенитно-ракетный комплекс «Бук М-3». Как уточнил военнослужащий, он успешно справляется со своими задачами, которые заложены заводом. «Также обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было заявлено», — рассказал зенитчик.

Офицер объяснил, что батарея сбила «не один HIMARS в небе Донбасса». Военнослужащий добавил, что эта была нелегкая задача. «Самая сложная цель, по которым работали мы, это — реактивные снаряды HIMARS. Данные снаряды летят на очень большой высоте», — сообщил он детали.

По его словам, ракеты обнаруживали на высоте до 22 тысяч метров. Дальность ракет небольшая, время на принятие решения минимальное, указал он. «Наши боевые расчеты доблестно справляются с задачей по сбитию, буквально в течение 10 секунд. Эффективная площадь рассеивания данных снарядов маленькая, всего лишь ноль один. Поэтому цель считается малоразмерной, высокоскоростной», — отметил офицер.

Он добавил, что профессионализм российских солдат растет, бороться с РСЗО не составляет проблем.

В понедельник, 25 июля, российские военные уничтожили перевалочную базу с поставленными США боеприпасами к РСЗО HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777 в селе Богдановцы Хмельницкой области.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
M777
Проекты
Бук ЗРК
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