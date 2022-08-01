Американским HIMARS на Украине предрекли уничтожение иранскими беспилотниками

Россия может использовать иранские беспилотники для уничтожения американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые в последние недели используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет Breaking Defense.

По мнению аналитиков издания, иранские дроны могли бы дополнить российские высокоточные боеприпасы, которые сбрасываются на украинские цели пилотируемыми самолетами. Так, если бы Россия приобрела у Ирана барражирующие боеприпасы, такие как Toofan и Raad-85, то ее военно-воздушные силы (ВВС) могли бы эффективнее подавлять и уничтожать украинские средства противовоздушной обороны (ПВО), что, в свою очередь, снизит угрозу для российской пилотируемой авиации, предрекли эксперты.

Ранее американский обозреватель Брент Иствуд заявил, что Вашингтону, возможно, придется ограничить количество реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемых Украине, из-за ограниченного количества высокоточных снарядов, которые Вашингтон может передать Киеву. Он уверен, что ограниченные поставки делают невозможным изменение для Украины ситуации на Донбассе.