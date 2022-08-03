В Запорожье готовы предоставить МАГАТЭ подтверждения фактов обстрела ЗАЭС со стороны ВСУ

Член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов отметил, что в регионе ожидают объявления со стороны МАГАТЭ о предстоящей дате визита и готовы обеспечить прибытие миссии

ТАСС, 2 августа. Власти освобожденной территории Запорожской области готовы предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), визит миссии которого ожидают в регионе, задокументированные подтверждения фактов обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

"Мы очень рады, что господин [Рафаэль] Гросси (генеральный директор МАГАТЭ - прим. ТАСС), несмотря на давление, <...> заявляет о готовности делегации МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС. <...> В первую очередь мы намерены предоставить все задокументированные и зафиксированные подтверждающие факты террористических обстрелов АЭС со стороны подконтрольных Зеленскому вооруженных формирований", - сказал Рогов.

Он отметил, что в регионе ожидают объявления со стороны МАГАТЭ о предстоящей дате визита и готовы обеспечить прибытие миссии. "Будем ожидать объявление даты, когда МАГАТЭ готово будет направить миссию на ЗАЭС. Мы предлагаем те два маршрута, какие на сегодня есть: через Крым и через Ростовскую область. И будем рады встретить гостеприимно, предъявить все, что потребуется с нашей стороны. Что касается самой атомной станции, это прерогатива МАГАТЭ, они сами должны проверить все то, что там творилось на протяжении последних 8 лет", - сказал Рогов.

В понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил, что делегация МАГАТЭ готова посетить Запорожскую АЭС.

ВСУ в ночь на субботу нанесли удар с помощью БПЛА по гуманитарной колонне, доставлявшей груз в Энергодар, в результате автомобили гуманитарной миссии уничтожены, повреждения получили три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие ЗАЭС. В ночь на четверг ВСУ нанесли удар с использованием беспилотного летательного аппарата по поселку в Энергодаре Запорожской области, где проживают сотрудники Запорожской АЭС, в результате атаки никто не погиб, поврежден жилой дом.

Ранее сообщалось, что 20 июля три украинских дрона-камикадзе нанесли удар по территории Запорожской АЭС. Реакторная часть Запорожской АЭС не повреждена, радиационный фон в норме. В результате атак ВСУ на Запорожскую АЭС были ранены 11 сотрудников, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 6 июня на заседании совета управляющих сообщил, что агентство работает над созданием условий для отправки миссии экспертов на ЗАЭС. Украинская компания "Энергоатом" выступила против визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, отметив, что не приглашала Гросси на ЗАЭС и уже отказывала ему в таком визите.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе, она производила четверть всей электроэнергии на Украине, ее мощность составляет около 6 тыс. мегаватт, она состоит из шести энергоблоков. С 1996 года Запорожская АЭС являлась обособленным подразделением национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подконтрольной Украине. В марте 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. Сейчас АЭС работает на 70% от полной мощности, поскольку на освобожденной территории Запорожской области существует переизбыток производимой электроэнергии, в будущем планируется наладить ее поставки в Крым.