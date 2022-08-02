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ТАСС

Специалисты Роскосмоса приступили к сборке и испытаниям первого спутника проекта "Сфера"

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Проект «Сфера»
Проект «Сфера».
Источник изображения: Вестник ГЛОНАСС

Аппарата транспортируют на космодром "Восточный" после выполнения полного объема работ по сборке и испытаниям

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Специалисты предприятия "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени академика М.Ф. Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") приступили к сборке и испытаниям космического аппарата "Скиф-Д", который первым войдет в состав многоспутниковой группировки "Сфера". Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте Роскосмоса в понедельник.

"На предприятии "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" стартовал этап сборки и испытаний демонстрационного космического аппарата широкополосного доступа в интернет "Скиф-Д", - говорится в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что работы над космическим аппаратом "Скиф-Д" стартовали во второй половине 2020 года, но предприятие столкнулось с определенными трудностями, вызванными санкциями Запада и отказом со стороны зарубежных партнеров от поставок необходимого оборудования для полезной нагрузки и спутниковой платформы. Однако все зарубежное оборудование было оперативно заменено на отечественные аналоги.

Сейчас специалистам ИСС необходимо до конца сентября выполнить полный объем работ по сборке и испытаниям "Скиф-Д", после чего аппарат транспортируют на космодром "Восточный", откуда он отправится на орбиту с тремя спутниками "Гонец-М" в конце октября.

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Она подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. По словам бывшего гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, программа будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, еще пять - наблюдения. 

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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
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