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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" сможет оказывать услуги по поиску пропавших людей в рамках проекта глобальной связи "Сфера"

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Здание госкорпорации "Роскосмос"
Здание госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Технологические возможности "интернета вещей", создаваемого в рамках глобальной спутниковой группировки "Сфера", позволят "Роскосмосу" оказывать услуги по определению местонахождения людей с помощью миниатюрных маячков, сообщил в пятницу исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Здесь мы предложили свои услуги и мы заложили это в программу "Сфера". Многоспутниковая группировка "интернета вещей" из 264 аппаратов под названием "Марафон" будет способна предоставлять услуги по поиску людей", - заявил Блошенко в эфире трансляции пуска ракеты "Протон-М", которую ведет "Роскосмос".

Это станет возможным благодаря использованию малогабаритных портативных маячков, не требующих подзарядки на всем периоде эксплуатации и способных отправлять сигнал в МЧС без сотовой связи и интернета. Как пояснил Блошенко, такие маячки смогут вшиваться в одежду и устанавливаться в мобильные телефоны или браслеты.

"Сейчас важно, когда мы ищем потерявшегося человека, знать последнюю точку, в которой был с ним контакт. А в условиях леса, где, например, может сесть телефон, или плохо ловят сотовые вышки, мы не всегда можем достоверно отследить", - отметил Блошенко.

Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич заявил, что госкорпорация в рамках проекта глобальной связи "Сфера", займется созданием "интернета вещей" в космосе. "Интернет вещей" объединяет устройства в компьютерную сеть и позволяет им собирать, анализировать, обрабатывать и передавать данные другим объектам через программное обеспечение, приложения или технические устройства.

По словам Урличича, первые аппараты-демонстраторы данной технологии появятся в 2022 году.

В декабре 2019 года гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что первые работы по проекту начнутся в 2020 году.

В июле 2018 года президент РФ Владимир Путин анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью. Ее конкурентами считаются аналогичные проекты компании OneWeb и SpaceX.

В рамках системы планируется объединить спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, спутниковую систему связи "Экспресс-РВ" и "Гонец", а также ряд других систем связи и доступа в интернет.

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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Протон-(К)М
Компании
SpaceX
МЧС
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Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
ИТ
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